Первые 30 школьников познакомились с Великим Новгородом в рамках нацпроекта

Двухдневный тур организован для детей из Новгородской области, рассказала замминистра культуры Ольга Ярилова.





Она добавила, что до ноября 2020 года планируется организовать такие поездки в рамках национального проекта «Культура» для 1000 школьников. Первыми экскурсантами стали учащиеся школ Поддорского, Крестецкого и Старорусского районов.





В рамках туристической программы «Серебряное ожерелье. Великий Новгород» ребята познакомятся с историей, культурой и традициями родного края. В первый день тура они увидели Новгородский кремль, главный православный храм региона – Софийский собор (XI в.) и другие достопримечательности областного центра.





Также дети увидели памятник «Тысячелетие России», который был воздвигнут в 1862 году, затем направились на Ярославово дворище, где расположены уникальные постройки XII века. Организаторы приготовили для ребят занимательный квест, в прохождении которого помогли специальная «Карта открытий» и «Архитектурный словарь».





На второй день школьники побывали в Доме народного творчества, где приняли участие в тематических занятиях, а затем отправились в Музей народного деревянного зодчества «Витославлицы». Дети узнали, что такое амбар и мельница, им показали настоящие избы, церкви и часовни, ранее располагавшиеся во владениях новгородских бояр. Тур завершился командной игрой на тему архитектуры, строительства и крестьянского быта.



