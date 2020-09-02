Музей архитектуры покажет фрески из затопленного монастыря

Об открытии новой постоянной экспозиции сообщили в Министерстве культуры РФ.





Троицкий Макарьев монастырь ушел под воду в 1940 году при создании Угличского водохранилища, но часть его уникальных фресок была спасена энтузиастами. Некоторые из них долгое время хранились в фондах Государственного музея архитектуры им. А. В. Щусева, и теперь они составят отдельную экспозицию, сообщается на сайте Минкульта.





В выставке «Калязин. Фрески затопленного монастыря» будут представлены результаты многолетнего труда по изучению и реставрации фресковой живописи XVII века. Для выставки были отобраны фрески на ветхозаветные сюжеты, а также посвященные рождению Богородицы, деяниям Христа и Апокалипсису. Кроме того, на некоторых фресках изображены святые князья.





В Минкультуры напомнили, что Троицкий Макарьев монастырь был основан преподобным Макарием Калязинским в 1434 году и был одним из самых богатых и почитаемых в России. Обитель нередко навещали русские самодержцы — Иван Грозный, Борис Годунов, Алексей Михайлович.





Фрески, представленные на выставке, созданы теми же иконописцами, что расписывали храмы в Московском Кремле и Звенигороде. Всего при затоплении монастыря были спасены 126 фрагментов настенных фресок.



