В Турции возобновляются раскопки в древнем городе Сатала

Изыскания будут проводиться в течение полутора месяцев, рассказали в издании « Хюрриет ».





Раскопками будет руководить профессор Шахин Йылдырым. Ранее в древнем городе, располагавшемся на территории Первой Армении, были найдены древние артефакты, среди них театральная маска возрастом около 2000 лет, военные доспехи древних римлян, масляные лампы и фрагменты архитектурных рельефов раннехристианской эпохи.





По словам профессора Йылдырыма, раскопки ведутся по двум направлениям, в одном из которых ученые обнаружили следы эпохи Сасанидского царя Шапура I (255-256 гг. н.э.). В частности, они установили, что в этом месте был уничтожен римский легион — погибли все солдаты.





Ученый также отметил, что найденные в Сатале предметы крайне важны для изучения истории военных достижений Римской империи. Ранее знания специалистов о легионах на восточной границе Римской империи были весьма ограничены, теперь же историки получат много ценной информации.





Недавно мы рассказывали, что на стройплощадке в центре Якутска нашли старинные слюдяные оконницы. Находку обнаружили на месте строительства здания суда , сообщили в Музее имени Емельяна Ярославского.



