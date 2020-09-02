Звезды оперной сцены дадут концерт в честь годовщины окончания Второй мировой войны

В Концертном зале имени Чайковского выступят Анна Нетребко, Ильдар Абдразаков и другие артисты, сообщили в «Росконцерте».

Гала-концерт «Россия — миру» состоится 2 сентября и будет приурочен к 75-летию окончания Второй мировой войны. Трансляцию концерта можно будет увидеть на телеканале «Россия - Культура».





Как подчеркнул один из участников концерта, пианист Денис Мацуев, артисты хотели бы с помощью музыки напомнить человечеству, как важно объединиться ради противостояния фашизму и нацизму, чтобы не повторить самую кровопролитную катастрофу в истории человечества.





Организаторы концерта уже анонсировали программу вечера: прозвучат произведения Макса Бруха, Людвига ван Бетховена, Джузеппе Верди, Франческо Чилеа, Сергея Рахманинова и Александра Бородина. Солистов будет сопровождать Государственный академический симфонический оркестр России им. Е. Ф. Светланова, дирижер — Александр Сладковский.





Напомним, Вторая мировая война завершилась 2 сентября 1945 года, после капитуляции Японии перед союзными войсками. В России с 2020 года День окончания Второй мировой войны официально отмечается 3 сентября в соответствии с указом президента.



