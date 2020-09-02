«Дни военно-исторического кино» стартовали в московском Музее Победы

Фестиваль посвящен столетию со дня рождения Сергея Бондарчука, пояснил директор музея Александр Школьник.





Он рассказал, что посетителей фестиваля ждет насыщенная программа: кинопоказы, тематические дискуссии и творческие встречи. Это будет уже второй по счету фестиваль «Дни военно-исторического кино», в этом году он пройдет сразу на двух площадках — в Музее Победы и Центре международной торговли.





Помимо 100-летия великого режиссера, фестиваль также приурочен к 75-летию Великой Победы. Директор музея рассказал, что на закрытии смотра будет показан киношедевр Бондарчука «Они сражались за Родину» — Школьник назвал этот фильм «одной из самых пронзительных отечественных кинолент о войне».





Также в программу фестиваля войдет закрытый показ картины о коронавирусе для врачей и социальных работников, показы картин о войне, снятых зарубежными режиссерами. Кроме того, гости мероприятия смогут посмотреть спектакль студентов ГИТИСа «Оперетта о войне». В рамках фестиваля пройдет концерт «Песни кинофильмов Победы».





Организаторы подготовили и различные творческие встречи, презентации, дискуссии, а турнир по настольной игре «Великая Отечественная война» с элементами дополненной реальности наверняка привлечет юных поклонников истории. Торжественное открытие фестиваля состоялось 2 сентября в Музее Победы.



