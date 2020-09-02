Бурятский театр кукол «Ульгэр» готовит премьеру — «Каренина 2020»

Спектакль покажут в онлайн-формате 9 сентября, сообщает пресс-служба минкультуры Бурятии.





Идея создания нового спектакля по мотивам романа Льва Толстого была утверждена еще в начале года, в июне были начаты работы над декорациями. Затем в «Ульгэр» приехала постановочная команда из двух столиц: режиссер Екатерина Давыдова, художник Надежда Лопардина, композитор Анатолий Гонье, видеохудожник Евгений Шаракшанэ, режиссер по пластике Игорь Григурко, а также педагог по сценической речи Дарима Халматова.





Как сообщили в министерстве культуры Бурятии, спектакль поставлен при поддержке проекта «Культура малой Родины». В постановке задействованы артисты Будэрдэнэ Энхбат, Белигма Улзутуева, Арсалан Бидигаров, Игорь Рубцов.





Ранее мы писали, что Хакасский театр кукол откроет сезон спектаклем 16+. Это будет инсценировка пьесы Шекспира «Сон в летнюю ночь», рассказал режиссер спектакля Петр Зубарев.





Над премьерой также работали художник Олег Каторгин (Чехия) и художник по свету Наталья Гара (Северск). Премьера назначена на 4 сентября.



