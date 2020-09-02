Центр театра и кино Никиты Михалкова объявил об открытии сезона

Открытие состоится 11 октября, сообщили в пресс-службе организации.





«Надеюсь, что, несмотря на пандемию, нам удастся открыть сезон нашего Центра театра и кино новыми работами», — заявил в своем видеообращении художественный руководитель Центра, кинорежиссер Никита Михалков.





Он также напомнил, что в марте 2020 года между Центром и владельцем екатеринбургской группы компаний «Сима-ленд» Андреем Симановским было подписано соглашение о долгосрочном сотрудничестве и создании фонда поддержки Центра. «Эта традиция меценатства уральского мне очень дорога», — признался Михалков, добавив, что ему удалось договориться с новыми партнерами о той форме, которая может помочь в развитии Центра





Как отметили в пресс-службе Центра, в новом сезоне зрителей ожидают две премьеры — спектакль по произведениям А.П. Чехова и И.А. Бунина «Метаморфозы VI», а также сценическая версия фильма Никиты Михалкова «12». Режиссером обеих постановок станет сам Никита Михалков.





В пресс-службе также уточнили, что в основном здании Центра театра и кино под руководством Никиты Михалкова сейчас проходит ремонт, поэтому все спектакли пока будут показывать в Учебно-театральном комплексе ГИТИС по адресу: ул. Академика Пилюгина, д. 2. Билеты на спектакли продаются на сайте Центра https://centrteatraikino.ru и у билетных операторов.



