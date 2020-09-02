В Красноярске прошел первый после карантина «живой» концерт

02.09.2020
В красноярском БКЗ выступил Симфонический оркестр Мариинского театра, сообщают Sibnovosti.
Музыканты под управлением Валерия Гергиева дали большой концерт специально для врачей, волонтеров и социальных работников. Это мероприятие было задумано как способ выразить благодарность тем, кто в течение нескольких месяцев героически борется с коронавирусом в России.
Ранее стало известно, что в московском «Гоголь-центре» также состоится концерт в честь врачей — он будет показан онлайн. Мероприятие пройдет 6 сентября и откроет новый сезон, сообщили в пресс-службе театра.
Ведущими концертной программы выступят руководитель «Гоголь-центра» Кирилл Серебренников и актер Алексей Агранович. В концерте примут участие не только артисты театра, но и яркие звезды российской сцены — Валерий Меладзе, Альбина Джанабаева, Марк Тишман, Алексей Кортнев, Диана Арбенина, Чулпан Хаматова, а также группы «ДДТ», «БИ-2» и другие.
А еще раньше Мультимедиа Арт Музей провел флешмоб «Цветы врачам». Лучшие работы составили выставку «Цветы врачам», в которую вошли произведения мэтров современного российского искусства, работы молодых художников, а также работы непрофессиональных авторов.