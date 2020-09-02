Фестиваль «Таврида — АРТ» стартует 2 сентября

Мероприятия пройдут сразу на 10 площадках и соберут 2 тыс. участников со всей страны, сообщили в пресс-службе фестиваля.

Из-за пандемии количество зрителей будет сокращено, уточняют организаторы. Со всех фестивальных площадок будут вестись прямые трансляции мероприятий, сама программа продлится до 6 сентября. Открытие «Тавриды — АРТ» запланировано на среду, оно состоится в бухте Капсель в Крыму.





Как пообещали в пресс-службе фестиваля, всех гостей ждут яркие арт-перформансы, кастинги и конкурсы, также пройдут концерты с участием звезд российской эстрады. В бухте Капсель выступят Сергей Лазарев, Полина Гагарина, Леонид Агутин, Юлианна Караулова, Игорь Бутман, Лариса Долина, «Ночные снайперы», «СерьГа» и многие другие.





В рамках «Тавриды — АРТ» проводятся сразу несколько фестивалей в сфере культуры, музыки и искусства. В 2020 году это Koktebel Jazz Party, Rap Koktebel, «Усадьба Jazz» и «Новая волна».





Также в этом году фестиваль превратится в самую большую в стране кастинг-платформу: здесь пройдут более ста отборов и прослушиваний в самых разных жанрах и направлениях, от хореографии и музыки до юмора и медиа. Ряд кастингов будет проведен онлайн.



