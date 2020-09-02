В Венеции стартует 77-й международный кинофестиваль

02.09.2020
Руководство биеннале решило не отменять мероприятие в 2020 году из-за коронавируса, пишет ТАСС.
В конкурсную программу войдет и новая работа Андрея Кончаловского «Дорогие товарищи». Всего в рамках фестиваля покажут более 60 картин из 50 стран.
Церемония открытия Венецианского фестиваля состоится в среду, 2 сентября, с вручения почетного «Золотого льва» за вклад в мировой кинематограф. В нынешнем году премии удостоена актриса Тильда Суинтон ( «Эдуард II», «Майкл Клейтон», «Константин: Повелитель тьмы»).
Также Суинтон проведет мастер-класс и представит новый фильм испанца Педро Альмодовара «Человеческий голос», в котором приняла участие. Картину, снятую по пьесе Жана Кокто, покажут вне конкурсной программы.
Руководство фестиваля приняло достаточно смелое решение не отменять и не переводить фестиваль в онлайн-формат. В программу лишь внесли изменения. Российский кинорежиссер Андрей Кончаловский будет принимать участие в престижном биеннале уже в четвертый раз, его новый фильм основан на реальных событиях советской истории и повествует о расстреле демонстрации рабочих в Новочеркасске в 1962 году.