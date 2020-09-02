Актриса Ирина Печерникова умерла за день до 75-летия

О смерти звезды фильма «Доживем до понедельника» сообщила ее подруга, актриса Нина Давыдова.





Причина смерти артистки пока неизвестна. Как пишут СМИ, в последнее время Печерникова жила в деревне и вела уединенную жизнь.





«Она сегодня вечером скончалась, пока причина смерти неизвестна, мы сидим, ждем полицию», - цитирует Нину Давыдову ТАСС.





Ирина Печерникова была родом из Грозного. Окончив Школу-студию МХАТ, начала работать в Московском театре им. Ленинского комсомола, затем перешла в Академический театр им. Вл. Маяковского. Также служила в Государственном Академическом Малом театре.





Печерникова известна ролями в фильмах «Города и годы», «Два капитана», «Птицы наших надежд». Но зрителям она больше всего запомнилась ролью молоденькой учительницы из фильма «Доживем до понедельника»: героиня Ирины была страстно влюблена в своего коллегу, которого сыграл Вячеслав Тихонов.

В 1990-х Печерникова прекратила сниматься, перестала выходить на сцену. Но в 2010-е годы возобновила творческую деятельность и даже приняла участие в телешоу «Формула красоты»: операцию по омоложению, которой она подверглась, показывали на всю страну.





Дата и место похорон Ирины Печерниковой пока неизвестны.



