Прощайте, граф Рошфор: скончался актёр Борис Клюев

Артист умер 1 сентября на 77-м году жизни после долгой болезни, сообщили в Малом театре.

Государственному академическому Малому театру Борис Владимирович посвятил всю свою жизнь, начав играть в его спектаклях ещё на четвёртом курсе Щепкинского училища. На сцене Малого артист сыграл сотни ролей, в том числе Арбенина в «Маскараде», Беркутова в «Волках и овцах», Де Гиша в «Сирано де Бержераке».





В кино Клюев снимался не так много, но каждый созданный им образ запоминался зрителем навсегда. Одной из самых ярких киноролей артиста стала роль графа Рошфора, доверенного лица кардинала Ришелье в музыкальном телефильме «Д’Артаньян и три мушкетёра». В последние годы Клюев регулярно появлялся на телевидении в сериале «Воронины».





Помимо игры в театре и в кино, артист занимался педагогической деятельностью. Являлся художественным руководителем двух курсов ВТУ им. М. С. Щепкина, заведовал кафедрой мастерства актёра. Как написал в своём Инстаграм актёр Владимир Машков, причиной смерти Клюева стало онкологическое заболевание.





Время и место похорон актёра пока неизвестны.



