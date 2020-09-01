МХТ им.Чехова открыл «Золотую маску» в Амурской области «Пролётным гусем»

Всего планируется показать семь спектаклей, рассказали в дирекции региональных программ фестиваля.

Жителям нескольких городов покажут также «Пигмалиона», «Шербурские зонтики», «Обещание на рассвете» и другие постановки. В программе фестиваля запланировано 16 показов в Благовещенске, Тынде, Зее и других городах региона.





Все постановки, которые покажут амурчанам, ранее были номинированы или стали обладателями престижной российской театральной премии «Золотая Маска». Это будут спектакли МХТ им.Чехова, театра Маяковского, Театра Наций, Московского театра им.Пушкина и других.





Открылся фестиваль показом «Пролетного гуся» по рассказам Астафьева в Благовещенске, всего же запланировано 15 показов — некоторые спектакли планируют показать дважды. Кроме того, в программе фестиваля значатся мастер-классы по сценической речи и сценическому движению, лекции о театральном искусстве и другие мероприятия для начинающих артистов и их педагогов.

Региональная программа фестиваля «Золотая маска» реализуется с 2000 года при поддержке Министерства культуры РФ. За 20 лет было проведено более 130 проектов в 46 городах, но в Амурской области фестиваль проводится впервые.



