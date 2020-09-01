Олимпийский огонь временно переехал в Олимпийский музей в Токио

Символ Олимпиады будет находиться там до 1 ноября, сообщает ТАСС.

Из-за пандемии коронавируса огонь так и не пригодился этим летом, но все желающие смогут посмотреть на него. Торжественная церемония передачи огня в Токийский Олимпийский музей прошла в понедельник, 31 августа.





Как заявил председатель Олимпийского комитета Японии Ясухиро Ямасита, его организация хотела бы, чтобы главный символ Олимпийских игр увидело как можно больше людей. Он добавил, что оргкомитет сделает все возможное, чтобы в 2021 году игры состоялись.





По словам министра по делам Олимпиады и Паралимпиады Сэйко Хасимото, уже скоро ее ведомство разработает нормы и принципы, которые будут препятствовать распространению коронавируса во время Олимпиады.





Сейчас Олимпийский огонь находится внутри специальной лампады, его может увидеть любой желающий, но для этого нужно записаться на посещение музея заранее. В связи с коронавирусными ограничениями в зал, где размещен огонь, пускают не более 120 человек в час.



