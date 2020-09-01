Бывший солист популярной группы 90-х «Фристайл» скончался спустя пять лет после неудачного выхода из комы

О смерти Сергея Вязовского рассказала в своем Facebook супруга музыканта.

Пять лет назад певец пережил коронарную смерть — врачи смогли его откачать, но клетки мозга уже подверглись необратимым изменениям. Все эти годы Вязовский провел в вегетативном состоянии, а последние дни находился в паллиативном отделении.





Вязовскому было всего 47 лет. Прощание с музыкантом пройдет в тесном семейном кругу, рассказала его вдова.





Группа «Фристайл» была основана в 1988 году, некоторое время солистом в ней был Вадим Казаченко, позже начавший сольную карьеру. Также в группе выступал Сергей Дубровин, который первым исполнил песню «Ах, какая женщина!» — она стала визитной карточкой коллектива.





Сергей Вязовский выступал в составе группы в начале нулевых, затем основал собственный проект «Кристалин», в котором пел вместе со своей женой Ириной. Напомним, в апреле этого года, также после нескольких лет тяжелой болезни, скончалась солистка «золотого» состава «Фристайла» Нина Кирсо.



