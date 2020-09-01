В Брянске сняли самый малобюджетный фильм по рассказу Стивена Кинга

Экранизация ужастика обошлась создателям всего в 76 долларов, рассказал местный телеканал «Городской».





Фильм сняла студия Art Script Films, которой в прошлом году достались права на экранное воплощения рассказа Стивена Кинга «Under the weather». Брянские кинематографисты выкупили его у самого автора всего за один доллар.





Это не первый случай такого везения: Кинг регулярно устраивает «аттракционы щедрости», отдавая права на экранизацию своих произведений начинающим режиссерам за бесценок. Снятый брянской студией фильм получил название «Нездоровится», его режиссером выступил Егор Долгих.





Как рассказали на студии, съемки заняли около трех месяцев. Сложность заключалась в том, что творческому коллективу пришлось менять всю озвучку, включая звуки природы.





Старания не пошли прахом: фильм уже успели оценить критики — он примет участие в кинофестивалях в Москве и Самаре.



