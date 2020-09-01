Звягинцев опередил Бондарчука, Кончаловского и Сидорова в рейтинге лучших режиссёров десятилетия

По версии «Бюллетеня кинопрокатчика», именно создатель «Левиафана» достоин звания главного отечественного режиссёра последних лет.





Он обошёл своих конкурентов по сумме семи критериев: величина аудитории, размер бюджетов кинолент, фестивальные награды и кинопремии, соотношение кассовых сборов к бюджету, количество функций на проектах, уровень медийности, а также средняя оценка работ на сервисе «Кинопоиск».





При этом учитывались только полнометражные киноленты и только те из них, которые собрали в прокате более 10 млн рублей. Фильмы, не отвечающие этим условиям, оценивались только если они участвовали в программах кинофестивалей или кинопремий в номинациях «Лучший фильм» и «Лучший режиссер».





В результате первую строчку занял создатель фильмов «Елена», «Левиафан»,и «Нелюбовь» Андрей Звягинцев: эксперты подчеркнули, что выход каждого из этих проектов стал ярким явлением в кинопрокате. Кроме того, работы Звягинцева были не раз номинированы на престижные премии, а «Левиафан» даже получил «Золотой глобус».





Второе место рейтинга жюри отдало Алексею Сидорову, снявшему за последнее десятилетие «Бой с тенью 3: Последний раунд» и «Т-34». На третьей строчке — создатель «Легенды №17» и ремейка «Экипажа» Николай Лебедев.



