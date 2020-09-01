В России появился новый телеканал для поклонников отечественного кино

Основу сетки вещания нового канала составят шедевры «Мосфильма», сообщили в пресс-службе компании «Цифровое телевидение».

Канал «Мосфильм. Золотая коллекция», начавший работать 1 сентября, уже доступен 40% российских зрителей, поскольку руководство канала подписало соглашения с крупнейшими провайдерами телевещания. Создатели канала обещают показывать лучшее из советского и российского кинематографа.





На канале можно будет посмотреть такие неувядающие кинохиты, как «Бриллиантовая рука», «Иван Васильевич меняет профессию», «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика», «Девчата», и многие другие — всего более тысячи картин. Все ленты оцифрованы и будут представлены в высоком качестве изображения и звука.





В пресс-службе уточнили, что канал «Мосфильм. Золотая коллекция» является совместным проектом «Цифрового телевидения», медиахолдинга ВГТРК и киноконцерна «Мосфильм». Он будет доступен на всей территории России.





Глава «Мосфильма» Карен Шахназаров отметил, что хорошее кино «меняет человека к лучшему», а в коллекции киностудии огромное количество фильмов, которыми наша страна может гордиться. «Вы вновь сможете прожить истории любимых героев, созданные великими режиссерами, увидеть современные картины под легендарным брендом «Мосфильма», — добавил он, обращаясь к зрителям.



