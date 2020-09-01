«Гоголь-центр» раскрыл программу «Концерта врачам»

Мероприятие пройдёт 6 сентября и откроет новый сезон, сообщили в пресс-службе театра.

Ведущими концертной программы выступят сам руководитель «Гоголь-центра» Кирилл Серебренников и актёр Алексей Агранович. В концерте примут участие не только артисты театра, но и яркие звёзды российской сцены — Валерий Меладзе, Альбина Джанабаева, Марк Тишман, Алексей Кортнев, Диана Арбенина, Чулпан Хаматова, а также группы «ДДТ», «БИ-2» и другие.





Как рассказали в театре, идея концерта — выразить благодарность медикам, которые проявляют настоящий героизм во время пандемии коронавируса. Трансляция концерта будет бесплатной, её можно будет увидеть на официальных аккаунтах «Гоголь-центра» в YouTube, Instagram, Facebook, а также на сайте театра.





Как заявил сам Кирилл Серебренников, крайне важно поблагодарить врачей, «которые вынесли на своих плечах весь кошмар пандемии». Он напомнил, что уже несколько сотен медработников стали жертвами этой «войны», но даже перед лицом опасности врачи продолжают спасать жизни тысяч больных.





Концерт, который подготовлен при поддержке компании S7 Airlines, начнется 6 сентября в 20:00. А 18 сентября будет показан первый в этом сезоне спектакль — «Красный крест» Семёна Серзина.