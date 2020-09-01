Любимова поздравила учащихся с Днем знаний

Поздравление опубликовано на сайте Министерства культуры РФ.

Министр сообщила, что 1 сентября пороги творческих образовательных организаций переступили 54 тысячи студентов в разных регионах страны. Она пожелала учащимся успехов и ярких впечатлений, а также никогда не останавливаться на достигнутом и открывать новые горизонты.





Любимова также отметила, что учебный год 2020/21 начинается в непривычном формате, заверив, что ее ведомство будет прилагать максимум усилий для эффективной профилактики распространения коронавирусной инфекции. Она также поздравила с 1 сентября родителей и педагогов.





По словам министра, вклад учителей в развитие отечественного образования и культуры неоценим. Любимова назвала их труд подвижническим и поблагодарила педагогов за открытие новых выдающихся имен.





Глава Минкульта напомнила, что в этом году процесс обучения будет организован в соответствии со всеми действующими мерами безопасности. Она выразила надежду на реализацию всех творческих замыслов и пожелала учащимся терпения и трудолюбия.



