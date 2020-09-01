Белгородский театр кукол откроет юбилейный сезон сказкой о мышонке

Также в сентябре покажут уже полюбившиеся спектакли «Гуси-Лебеди» и «Заяц, Лиса и Петух», сообщает «АиФ Белгород».





В 55-м театральном сезоне белгородские малыши и их родители также смогут наверстать упущенное во время карантина. Билеты, приобретенные на спектакли, которые были отменены, можно бесплатно обменять на новые — доступно любое представление из афиши.





Например, можно посмотреть 20 сентября новую постановку «Сказка о глупом мышонке» по стихотворению Маршака. В соцсетях театра уже появилась афиша нового спектакля — он предназначен для детей от 2 до 4 лет.





Как гласит анонс на сайте театра, «начинающие театралы увидят, что среди мышат тоже встречаются непослушные малыши, и вместе с героем научатся азам поведения с родителями и незнакомыми».





Ранее мы писали, что в Костромском театре кукол готовится неожиданная премьера — «Мертвые души» по поэме Гоголя. Спектакль, поставленный петербургским режиссером Искандером Сакаевым, адресован подросткам и взрослым, сообщили в театре.



