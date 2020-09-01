Школа Олега Табакова набирает новый курс

Набор абитуриентов стартует в сентябре, рассказал худрук Московского театра Олега Табакова Владимир Машков.

Он подчеркнул, что руководство школы ждёт огромная работа: студентов будут отбирать со всей страны. Уже определён список городов, куда отправятся педагоги для просмотров.





Машков пояснил, что в новом учебном году Московская театральная школа Олега Табакова первой в России примет участие в театрально-образовательном эксперименте: в ней можно будет получить не только среднее, но и высшее актёрское образование.





По словам руководителя департамента культуры Москвы Александра Кибовского, те студенты, которые окончили школу Табакова до начала экспериментальной программы, также могут рассчитывать на получение диплома о высшем образовании. Правда, этот процесс он назвал достаточно сложным.





Московская театральная Школа Олега Табакова (ТШТ) — это уникальная для России школа-пансион, где дети со всей страны не только учатся актёрскому мастерству, но и живут. 15 сентября стартует первый этап отборочных туров на 2021/22 учебный год — заявки принимаются от учащихся 9-х и 10-х классов общеобразовательных школ в формате видеовизиток.



