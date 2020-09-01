«Ты всегда будешь нашим королем»: Marvel выпустил ролик памяти умершего Чедвика Боузмана

Видео набрало за сутки почти 4,5 млн просмотров на YouTube.





В видеотрибьюте длительностью четыре минуты показаны лучшие фрагменты его киноролей, а также воспоминания коллег «Черной пантеры» о работе с ним. Своими впечатлениями о Боузмане как актере и человеке поделились Крис Эванс, Скарлетт Йоханссон, Роберт Дауни-младший, Летиша Райт, а также глава кинокомпании Marvel Кевин Файги.





Артисты и режиссеры рассказали, что Чедвик обладал не только безусловным талантом, но и особым внутренним благородством. В финале видео приведен отрывок интервью с артистом, который рассуждал о важности фильма «Черная пантера» для зрителей: по мнению Боузмана, хорошо сделанный фильм дарит людям надежду.





Ролик завершается надписью на черном фоне: «Ты всегда будешь нашим королем». Напомним, в пятницу, 28 августа, Боузман скончался в возрасте 43 лет от тяжелой болезни.





Чедвик Боузман сыграл в таких фильмах, как «42», «Боги Египта», «Маршалл», «Пятеро одной крови». Но наибольшую известность ему принесла роль супергероя Черная Пантера в киновселенной Marvel — это был первый темнокожий супергерой студии.



