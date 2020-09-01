Николас Кейдж вживется в роль дракона-алкоголика

Актер озвучит главного героя нового фильма по книге фантаста Оуэна Колфера, пишет Deadline.





Новая литературная работа Колфера «Highfire» вышла в начале этого года, и уже планируется снять по ней сериал. Его будут показывать на платформе Amazon, стриминговый сервис уже выкупил права.





Созданием сценария к проекту занимается Дэви Холмс, известный по работе в проектах «Закон и порядок» и «Достать коротышку». Создатели нового сериала охарактеризовали его жанр как криминальный триллер в мире магического реализма, но точную дату выхода не сообщили.





Действие сериала, как и книги, развернётся в мире, где в прежние времена властвовали драконы. Теперь же главный дракон, он же Лорд Высокого Огня, прячется от людей на болоте, смотрит телевизор и подсел на крепкие напитки.





Но всё меняется, когда дракон знакомится с местным подростком — между ними завязывается дружба. Этого дракона и озвучит Николас Кейдж.



