Скончался автор сценария «Мальчика со шпагой»

Писатель Владислав Крапивин умер в Екатеринбурге на 82-ом году жизни, сообщила ТАСС его невестка.





Крапивин ушёл из жизни в Свердловской областной больнице №1 после повторной госпитализации. В начале месяца он уже лечился там от пневмонии и даже перенёс операцию.





Жена сына писателя, руководитель основанного Крапивиным юношеского отряда «Каравелла» Лариса Крапивина рассказала журналистам, что ночью ему стало плохо. Писателя перевели в реанимацию, где он и скончался в 6.40 утра по местному времени.

Владислав Крапивин — уроженец Тюмени, автор множества увлекательных приключенческих рассказов для детей и подростков. Наиболее известны такие его произведения, как «Колыбельная для брата», «Легенда острова Двид», «Трое с площади Карронад», «Мальчик со шпагой» — они были экранизированы в виде фильмов и сериалов.





Крапивин был награждён премией ленинского комсомола, также он является обладателем премии президента Российской Федерации за вклад в развитие отечественной детской литературы и патриотическое воспитание подрастающего поколения. В 60-х годах Крапивин вместе с группой детей основал отряд «Каравелла», в котором ребята и по сей день изучают морское дело, журналистику и историю флота.



