В подделке Рембрандта распознали подлинник

Картину «Голова бородатого мужчины», вероятно, написал сам мастер, пишет The Guardian.





Ранее считалось, что полотно было создано уже после смерти художника. Картина долгие годы хранилась в подвале Эшмоловского музея в Великобритании, пока на нее не обратила внимание Эн ван Кэмп, глава отдела искусства Северной Европы, которая в тот момент занималась организацией выставки работ Рембрандта.





Внимательно изучил картину, ван Кэмп предположила, что «Голова бородатого мужчины» вполне могла быть создана самим Рембрандтом, так как нечто подобное он писал в Лейдене примерно в 1630 году. Ее догадку частично подтвердил анализ материалов полотна — дендрохронолог Питер Кляйн установил, что они идентичны другой картине Рембрандта, «Андромеда, прикованная к скале».





Впрочем, оказалось, что из тех же материалов выполнена картина Яна Ливенса, написанная в той же мастерской в тот же период. Обе картины были созданы около 1630 года.





Приблизительно период создания «Головы бородатого мужчины» специалисты определили как 1618— 1628 годы. Теперь эксперты проведут дополнительные исследования, чтобы точно установить, был ли автором полотна Рембрандт.



