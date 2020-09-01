59-летний Ван Дамм станцевал в новом клипе AaRON

Видео, в котором «Кикбоксер» отплясывает под модные биты, выложено на YouTube.

Принять участие в съёмках актёр согласился по просьба дочери — режиссера клипа, а его продюсером выступил сын артиста. В ролике на композицию Ultrareve Ван Дамм появляется сначала со спины, и лишь затем можно рассмотреть его лицо.





Вначале движения звезды боевиков 90-х в клипе неуверенны, но к концу видео он танцует всё смелее и постепенно оказывается на берегу моря. Зрителей поразила прекрасная для его возраста форма.





Электронный дуэт из Франции AaRON (Artificial Animals Riding On Neverland) существует с 2007 года, его участниками являются Симон Бурэ и Оливье Курсье. Музыканты рассказали, что Жан-Клод сам связался с ними — он рассказал им о фильме, в котором снимается, и попросил создать для него саундтрек.





Те, в свою очередь, дали актёру послушать свой новый альбом, который ему очень понравился. Ван Дамм попросил свою дочь снять клип на песню Ultrareve, а сыну Крису предложил выступить продюсером.



