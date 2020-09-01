Раскрыта причина провала Пугачёвой на «Евровидении»

13 лет назад на конкурс должна была ехать не она — об этом рассказали создатели сериала о российском шоу-бизнесе.





Авторы проекта «Ленты.Ру» о российской эстраде 90-х узнали, что изначально на «Евровидение-97» планировали отправить Валерия Меладзе — он и должен был исполнить песню «Примадонна». Но певец плохо себя чувствовал, и вместо него представлять Россию поехала Пугачёва.





На том конкурсе звезда российской сцены заняла всего лишь 15 место. Позже она не раз называла это выступление главным профессиональным провалом своей жизни и извинялась за него.





Ранее мы писали, что в США стартует свой аналог европейского песенного конкурса. Проект, в рамках которого будут соревноваться представители разных штатов, получил название American Song Contest.





В состав жюри песенного конкурса войдут профессионалы в музыкальной сфере из Американской академии конкурса песен, созданной компанией Propagate Content.



