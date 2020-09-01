Чебоксарский кинофестиваль перенесли на следующий год из-за коронавируса

Он пройдёт в мае 2021 года, сообщили в пресс-службе главы Чувашской республики.





На 31 августа в Чувашии зафиксировано 7 774 случая заболевания коронавирусом, зафиксировано 70 летальных исходов. Власти региона приняли решение провести международный кинофестиваль в мае 2021 года.





На официальном сайте чувашской администрации опубликовано сообщение о том, что фестиваль пройдёт с 20 по 26 мая. Правительству республики дано поручение организовать и провести его в установленные сроки.





Основной целью мероприятия называется пропаганда национальных культур народов Российской Федерации, развитие этнических культурных традиций, выявление и продвижение талантливых произведений киноискусства.





Чебоксарский международный кинофестиваль впервые был проведён в 2008 году. Художественным руководителем мероприятия с 2010 года является киновед, академик Российской академии киноискусства, член Российского оскаровского комитета Сергей Лаврентьев.



