Создатели «Сверхъестественного» показали фрагменты заключительной части сериала

На Youtube появился трейлер последнего сезона.





Последние серии должны были выпустить ещё летом, но пандемия коронавируса вмешалась в планы кинематографистов Warner Bros.Поэтому первый эпизод финальной части выйдет 8 октября, а последний покажут 19 ноября, также обещана специальная серия для фанатов проекта.





Сериал «Сверхъестественное» с Джаредом Падалеки и Дженсеном Эклсом в главных ролях является одним из самых долгоиграющих проектов киностудии, он идёт уже 15 лет, выпущено 15 сезонов. Несмотря на то, что в 5 сезоне окончилась основная повествовательная линия и создатель шоу Эрик Крипке покинул проект, «Сверхъестественное» не потеряло популярности и по-прежнему привлекает к экранам миллионы зрителей по всему миру.





В центре сюжета — двое братьев-охотников за различной нечистью, которые передвигаются по США на чёрном ретромобиле и расследуют различные происшествия с участием демонов, ведьм и прочей нечистой силы. Главными исполнительными продюсерами телесериала в разные годы были Макджи, Роберт Сингер, Фил Сгричча, Сера Гэмбл, Джереми Карвер, Джон Шибан, Бен Эдлунд и Адам Гласс.





На основе сериала было написано более 10 книг и сняты несколько спин-оффов. С 2006 года телесериал и его команда получал награды в ведущих премиях в области телевидения, в том числе Leo Awards, People’s Choice Awards, Constellation Awards и многих других.



