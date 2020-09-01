«Пошлое зрелище»: Путина попросили запретить показ фильма «Цой».





По словам отца лидера группы «Кино» Роберта Цоя, а также сына музыканта, Александра, режиссёр Алексей Учитель снял «пошлое зрелище», нарушающее их права. Они считают, что по данному факту нужно провести проверку и принять соответствующие меры, не допустив выхода фильма «Цой» в прокат.





Наследники Виктора Цоя назвали его в своём обращении «героем страны», который принадлежит не только своей семье, но и всей истории государства. Авторы письма боятся, что из образа погибшего музыканта сделают «вульгарный источник дохода», прикрываясь «вольными интерпретациями».

Александр и Роберт Цои напомнили, что они не давали никакого согласия на использование имени и изображений своего звёздного родственника, но фильм всё равно получил прокатное удостоверение. Они просят главу России вмешаться и раэрешить ситуацию, иначе они будут вынуждены обратиться в суд.





В письме также говорится, что в общественном сознании ситуация с показом фильма Учителя может остаться навсегда как несправедливость, порочащая доброе имя музыканта. Работу режиссёра они назвали малопочтенной, пошлой и цинично монетизирующей гибель Виктора.



