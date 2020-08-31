Шаламе, Зендая, Момоа и другие звёзды «Дюны» появились на обложке Empire

Эксклюзивный выпуск журнала поступит в продажу 3 сентября, сообщается в Твиттер издания.





Официальный трейлер нового фильма Дэни Вильнева будет показан 9 сентября. Исполнители главных ролей появились в Empire в образах своих киногероев.





На обложке можно увидеть Тимоти Шаламе, Джоша Бролина, Оскара Айзека, Джейсона Момоа, Зендаю, Ребекку Фергюсон и Хавьера Бардема. Все они снимаются в экранизации одноименного научно-фантастического романа Фрэнка Герберта.





Роман «Дюна» был издан в 1963-65 годах и положил начало знаменитой франшизе. Был неоднократно экранизирован в виде фильма и сериалов.





Мировая премьера новой экранизации «Дюны» была запланирована на 20 ноября 2020 года, однако позже была перенесена на 18 декабря. Известно, что сюжет фильма охватывает только первую половину книги. Роль Пола Атрейдеса сыграет Тимоти Шалам, в образе Леди Джессики появится Ребекка Фергюсон.



