Мистическая повесть «Поворот винта» превратится в сериал

Netflix опубликовал тизер «Призраков поместья Блай» — он появился на сайте стриминговой платформы.





Новый сериал станет очередной частью антологии, начало которой было положено «Призраками дома на холме». Официальная премьера проекта намечена на 9 октября.





В основу нового сериала легла культовая мистическая повесть американского писателя Генри Джеймса 1898 года «Поворот винта» о двух сиротах и доме с призраками. Повесть является хрестоматийной для американской культуры и неоднократно экранизировалась, а некоторые специалисты считают, что она основана на реальных событиях.





Как и в повести, герои сериала «Призраки поместья Блай» — двое сирот, которые вместе с опекуншей переезжают в загородный дом, где начинаются странные события. В новой части антологии снимется Виктория Блай — зрители уже видели ее в первом проекте.





Шоураннерами новой части снова стали Майк Флэнеган и Тревор Мейси, которые также написали сценарий. Флэнеган известен как мастер хоррора, на его счету такие фильма, как «Отсутствие», «Окулус», «Игра Джеральда» и другие.



