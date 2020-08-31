Therr Maitz даст концерт на Формуле-1

Также на Гран-при в Сочи выступят Земфира и Tesla Boy, сообщили в пресс-службе «Росгонок».

Развлекательная программа российского этапа Гран-при Формулы-1 обещает быть насыщенной. Кроме Фестиваля драйва и моторов, она будет включать в себя три концерта российских звёзд.





25 сентября для гостей гонок будет выступать коллектив Антона Беляева Therr Maitz, 26 сентября пройдёт концерт Земфиры, а завершил концертную программу выступление электронного проекта Антона Севидова Tesla Boy. Все три концерта пройдут на автодроме Сочи. Организаторы также анонсировали различные выставки, мастер-классы и другие активности, чтобы посетители ралли не соскучились в перерывах между заездами.





Гран-при России — это этап Формулы-1, который проводится в России на трассе «Сочи Автодром» в Олимпийском парке с 2014 года. Это были первые гонки Гран-при России с 1914 года, когда ралли проводилось в нашей стране.





Трасса сочинского автодрома спроектирована немецким архитектором Германом Тильке. Проходит по территории Олимпийского парка. Из центра Сочи до него легко можно добраться на автобусе или электричке.



