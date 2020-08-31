Библиотеки России отметят День знаний экскурсиями и мастер-классами

Мероприятия пройдут как онлайн, так и офлайн, отметили в Министерстве культуры.





В честь 1 сентября все библиотечные учреждения, подведомственные Министерству культуры Российской Федерации, проведут для своих юных читателей мастер-классы, лекции, игры, викторины, конкурсы и кинопоказы. Как следует из сообщения на сайте Минкульта, в Российской государственной детской библиотеке пройдет литературный онлайн-марафон «День знаний»: библиотекари поделятся со школьниками секретами, которые помогут им в учебе.





Также пройдут различные познавательные мастер-классы: например, можно будет научиться создавать письма, не зная языка адресата, или написать пиктографический диктант. На других уроках дети попробуют издать книгу или создать ее в технике оригами.





Российская государственная библиотека для молодежи также подготовила насыщенную программу для младших школьников. Ребят в возрасте от 6 до 10 лет приглашают в «Сказочный театр» с викторинами, играми, мастер-классами.





Детям предложат научиться полезным упражнениям из театральной практики: игры на раскрепощение и снятие эмоциональных зажимов, а также уроки речевой гимнастики. А в Российской государственной библиотеке искусств школьникам проведут экскурсию по библиотеке и расскажут об услугах и возможностях учреждения.



