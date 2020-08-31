Любимова поздравила создателя Чебурашки со столетним юбилеем

Министр поблагодарила Леонида Шварцмана за его подвижнический труд, сообщается на сайте Минкульта.





Накануне знаменитому мультипликатору, снявшему десятки культовых советских анимационных лент, исполнилось сто лет. По словам Ольги Любимовой, творческое наследие мастера занимает особое место в культуре России и помогает прививать детям правильные ценности.





Она отметила, что каждая картина Шварцмана проникнута теплотой и любовью, поэтому время над ними не властно. В ведомстве также сообщили, что юбилей мультипликатора было решено отметить большой культурно-развлекательной программой «Лёляленд»: фестиваль пройдет с 30 августа по 6 сентября в комплексе «Кремль в Измайлово».





Гости мероприятия смогут посмотреть ретроспективы мультфильмов, снятых юными призерами и лауреатами детских фестивалей, пройти захватывающий квест, спеть любимые песни из мультиков. В фестивале примут участие звезды эстрады и участники шоу «Голос. Дети».





Леонид Аронович Шварцман — знаменитый советский и российский режиссер и художник-мультипликатор, удостоенный званий заслуженного художника РСФСР, народного художника Российской Федерации. Также он является почетным директором Московского музея анимации. Он подарил нескольким поколениями российских детей такие мультфильмы, как «Аленький цветочек», «Золотая антилопа», «Снежная королева», «Варежка», «Крокодил Гена», «Чебурашка» и десятки других.



