Государственный музей истории религии запускает новый «японский» маршрут

Выставку, посвященную буддизму в Японии, можно будет посетить с 1 сентября, сообщается в соцсетях музея.





Маршрут получил название «Странные боги: образы тайного буддизма в Японии». В экспозиции будут представлены живописные, скульптурные и другие экспонаты, отражающие различные проявления этого религиозного течения в Стране восходящего солнца.

Как рассказали в музее, посетители новой экспозиции смогут увидеть необычные иконографические образы буддийских персонажей. Они появились в Японии в результате постоянного смешения традиционного буддизма и местных верований.





Кураторы выставки помогут разобраться в непростых традициях японской духовной культуры и узнать об особенностях формирования духовной культуры Японии под воздействием традиций тайного буддизма. Билеты предлагается приобрести через сервис TimePad.





Государственный музей истории религии в Петербурге — единственный в России музей, посвященный истории возникновения и развития религии. Фонды музея, расположенного на Почтамтской ул., 14, насчитывают около 200 000 экспонатов разных эпох и народов.



