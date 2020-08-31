Мединский пообещал самарцам Третьяковку за 1,4 млрд

Помощник президента посетил будущий филиал галереи, сообщили в правительстве Самарской области.

Музей планируют открыть в здании бывшей фабрики-кухни, сейчас там идет реконструкция. Стоимость проекта оценивается в 1,38 млрд рублей, сроки завершения намечены на конец следующего года.





Как пояснил в ходе своего визита в Самару помощник президента России, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский, превращение здания эпохи конструктивизма в художественную галерею было совместной инициативой Третьяковской галереи и администрации Самарской области.





Ранее в здании в виде серпа и молота находился комбинат питания, потом торговые ряды, а в 90-х оно оказалось никому не нужным. Сейчас объект реставрируется — ему присвоен статус объекта культурного наследия федерального значения.





Подобные филиалы музеев, по словам Мединского, планируют запустить и в других регионах — во Владивостоке, в Калининграде, в Крыму, в Кемерове. Но самарский филиал будет флагманским проектом, подчеркнул экс-министр культуры.



