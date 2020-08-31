Денис Мацуев привёз Alma Mater в Суздаль

В фестивале примут участие известные музыканты, а также юные «звёздочки», рассказали в Департаменте культуры Владимирской области.





Открытие фестиваля «Alma mater: «Новые имена» в Суздале» прошло на площадке ГТК «Суздаль». Гала-концерт состоится в воскресенье, 31 августа.





Как сообщила ТАСС директор Департамента культуры Владимирской области Алиса Бирюкова, в этом году программа творческой школы фонда «Новые имена» перенесена на осень и зиму, но сам фестиваль было решено провести в последних числах августа. Решение о дате и месте проведения принималось достаточно быстро — организаторы решили воспользоваться хорошей погодой.





Первый концерт фестиваля прошел с аншлагом, на него пришло около 300 зрителей. Их могло быть больше, но из-за санитарных требований по соблюдению социальной дистанции количество зрительских мест пришлось сократить.





В открытии фестиваля приняли участие музыканты Владимирского губернаторского симфонического оркестра, а также известные солисты — скрипач Гайк Казазян и виолончелист Александр Рамм. Кроме того, впервые на фестивальную сцену вышли юные музыканты Анна Катенина (кларнет) и Варвара Петрова (гобой).





В сегодняшнем гала-концерте примут участие Гайк Казазян, Александр Рамм, Игорь Федоров, Екатерина Мочалова, Ирина Поливанова, Андрей Иванов, Александр Зингер, а также юный пианист Елисей Мысин. На сцену выйдет и народный артист России, пианист Денис Мацуев, художественный руководитель фестиваля.



