7 сентября стартует Большой фестиваль Российского Национального оркестра

Фестивалем РНО по традиции откроет новый сезон, сообщили в администрации оркестра.





Этот сезон будет юбилейным для оркестра — 30-м по счёту. Фестиваль, который откроется 7 сентября в концертном зале имени Чайковского, станет первым большим оффлайн-мероприятием после длительного перерыва.





Отмечается, что в программу фестиваля будут внесены изменения, связанные с приездом иностранных музыкантов. Кроме того, все концерты будут проведены с соблюдением требований безопасности.





В РНО фестиваль назвали « зримым символом возвращения к формату встреч артистов и публики в концертных залах » . Уже известна программа концертов: 7 сентября оркестр сыграет Бетховена и Брамса, 11 сентября — также произведения Брамса и Камиля Сен-Санса, 16 сентября прозвучит Бетховен и Шуберт.





21 сентября музыканты РНО сыграют произведения выдающихся русских композиторов, Щедрина и Чайковского, а вечер 26 сентября будет посвящён оперетте Штрауса «Летучая мышь». 1 октября состоится заключительный концерт, на котором прозвучит Большая месса Моцарта с участием известной оперной певицы Юлия Лежнева.



