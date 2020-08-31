Президент Татарстана посетил Tat Cult Fest

Рустам Минниханов осмотрел несколько объектов и уехал на мотопробег, сообщили в пресс-службе фестиваля.

Вчера, 30 августа, в столице Татарстана открылся фестиваль Tat Cult Fest, приуроченный ко Дню Республики Татарстан. Программа фестиваля посвящена современной татарской культуре и включает в себя всё самое интересное, что появилось в регионе за последний год, от музыки и хореографии до гастрономии.





Одним из гостей фестиваля стал глава Татарстана Рустам Минниханов. Он оценил достижения молодых татарских дизайнеров, познакомился с площадкой детского телеканала на татарском языке «Шаян-ТВ» и несколько других объектов, после чего уехал на мотоцикле с флагом республики.





В пресс-службе президента пояснили, что руководитель региона примет участие в праздничном мотопробеге «От Красного Кремля к Белому Кремлю».





Tat Cult Fest, по мнению его организаторов, помогает творческим людям Татарстана самовыражаться, открывая республике и стране новые имена. Продюсер фестиваля Адель Таккезе отметил, что мероприятие стало позитивным трендом, привлекающим всё больше молодёжи.



