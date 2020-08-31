Александринка открывает юбилейный сезон скидками

Билеты на все спектакли сентября 2020 года продаются со скидками 50%, сообщили в администрации театра.





Сезон откроется 2 сентября премьерой постановки греческого режиссёра Теодороса Терзопулоса «Маузер». Как пояснили в театре, спектакль по пьесе Мюллера планировалось показать ещё в начале весны, но из-за пандемии премьеру пришлось перенести. Хайнер Мюллер - немецкий драматург, театральный режиссёр, поэт, эссеист, считается второй крупнейшей фигурой немецкого театра после Бертольта Брехта.

Вчера в Александринском театре началась торжественная программа, посвящённая началу 265-го сезона. Труппа возложила цветы к могиле императрицы Елизаветы Петровны, основавшей театр в 1756 году, а затем состоялась встреча творческого коллектива с главным режиссером Николаем Рощиным.





Сегодня, 31 августа запланировано проведение пресс-конференции в Медиацентре Новой сцены: будут обсуждаться творческие планы театра на новый сезон. Старейший театр России известен тем, что на его сцене можно увидеть как постановки по пьесам современных авторов, так и классику.





Из громких премьер последних лет можно отметить новую постановку пьесы Вс. Вишневского «Оптимистическая трагедия» (режиссёр Виктор Рыжаков) и премьеру пьесы Маяковского «Баня» в постановке Рощина.



