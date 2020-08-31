В Костромском театре кукол неожиданная премьера - «Мёртвые души»

Спектакль по бессмертному роману Гоголя адресован подросткам и взрослым, сообщили в театре.





Новый, 84-й театральный сезон для Костромского театра кукол стартует немного раньше, чем обычно. Но режиссёров и артистов это не застало врасплох: они подготовили целых две премьеры для костромичей и гостей города.





Оба спектакля покажут в сентябре. Сначала театр представит постановку для малышей «Музыкальная азбука», а в конце месяца будет дан спектакль для более старшего возраста - «Мёртвые души» по Гоголю.





Её режиссёром стал Искандер Сакаев из Петербурге, выпускник режиссерского отделения Уфимского государственного института искусств. Он проходил стажировку у знаменитого японского мастера Тадасй Судзуки, кроме того, выполнял обязанности заведующего режиссерским управлением Александринского театра.





Музыку для кукольных «Мёртвых душ» написала костромичка, председатель областного отделения Союза композиторов России Елена Лебедева, участник и лауреат международных и всероссийских фестивалей и конкурсов. Кроме композиторской деятельности, Елена Владимировна также занимается педагогической работой в детской музыкальной школе №1 г.Костромы.



