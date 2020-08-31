Приморский театр молодёжи откроет сезон премьерой спектакля о Холокосте

Режиссёром постановки, которую покажут 12 сентября, выступил Виталий Дьяченко, сообщили в театре.





Пьеса Аси Волошиной «Анна Франк», вдохновившая труппу Приморского театра молодёжи, основана на реальном историческом документе - дневнике еврейской девочки, прятавшейся во время войны от нацистов. В течение двух лет она вела записи о том, как её семья в течение двух страшных лет выживала в тайном убежище в центре Амстердама.





Позже дневник Анны Франк был опубликован и получил широкую известность. История взросления ребёнка в постоянном страхе и гонениях была неоднократно инсценирована театральными и кинорежиссёрами.





Финал пьесы Аси Волошиной трагичен, но поскольку повествование ведётся от лица ребёнка, то в жизни в убежище тоже находится немало весёлых моментов. Тем не менее, на спектакль не рекомендуется приводить детей младше 13 лет.

Как говорят создатели спектакля, они хотели показать, как люди могут сохранить своё человеческое достоинство в самых нечеловеческих условиях. С 13 до 15 лет девочка проходит огромный и сложный духовный путь, и в финале она оказывается готовой и к жизни, и к смерти.



