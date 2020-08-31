Театр СТИ провел сбор труппы, планирует премьеру на конец сентября

Елена ФЕДОРЕНКО

В воскресенье, 30 августа глава «Студии Театрального искусства» Сергей Женовач встретился с труппой после долгого перерыва на карантин.

«Мы не виделись практически пять месяцев, расстались в середине марта, а сейчас конец августа. Слава богу, все здоровы и в хорошем настроении. Я всех хочу поздравить – несмотря ни на что, несмотря на изоляцию и все проблемы, мы начинаем наш 16-й сезон» — сказал худрук и основатель театра Сергей Женовач.

Театр возвращается в работу — в сентябре репетиции премьерной постановки и спектаклей текущего репертуара будут идти в ежедневном режиме.

«Мы продолжим беречь и сохранять наш «Захудалый род». Мне кажется, что спектакль приобрел новое звучание — смысловое, актерское и даже режиссерское. Продолжаем репетировать «Старуху» по Даниилу Хармсу». Мы должны были выпустить премьеру 1 апреля, нам не хватило буквально несколько прогонов. Думаю, что эта работа наберет силу, будет развиваться. В конце сентября надеемся открыть сезон премьерой». Художник спектакля — Александр Боровский, художник по свету — Дамир Исмагилов, композитор Григорий Гоберник. В спектакле заняты артисты труппы.

В январе Сергей Женовач планирует приступить к репетициям спектакля по «Рассказу неизвестного человека» Антона Чехова: «Повесть потрясающая, очень пронзительная и откровенная история. Она никогда не ставилась и продолжает наши поиски». На данный момент в репертуаре театра «Записные книжки» и «Три года», поставленные по чеховской прозе.