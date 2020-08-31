Первый темнокожий супергерой Marvel скончался в 42 года

Американский актёр Чедвик Боузман умер от рака, сообщили родственники звезды на его странице в Твиттер.





Боузман узнал о том, что у него рак толстой кишки, четыре года назад, но для поклонников это оставалось тайной. Лечение не дало результата: онкологическое заболевание перешло в терминальную стадию, и в пятницу, 28 августа, артист скончался у себя дома в окружении близких.





Чедвик Боузман сыграл в таких фильмах, как «42», «Боги Египта», «Маршалл», «Пятеро одной крови». Но наибольшую известность ему принесла роль супергероя Черная Пантера в киновселенной Marvel - это был первый темнокожий супергерой студии.





Звезды фильма «Черная Пантера» прокомментировали его уход в соцсетях. Анджела Бассетт, игравшая мать Черной Пантеры, показала в Инстаграм совместное фото с Боузманом, отметив, что за время съёмок они стали одной семьей.

А исполнитель роли Н'Джобу Стерлинг Браун в своём Твиттере поблагодарил Боузмана за всё, что он сделал при жизни. Он признался, что известие о кончине артиста лишило его дара речи, и написал, что будет скучать по коллеге.



