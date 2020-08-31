Эрмитаж попрощается с летом онлайн-концертом

В последний день лета в музее прозвучит музыка Чайковского, сообщается в соцсетях Государственного Эрмитажа.

Трансляция концерта в рамках фестиваля «Мир Чайковского» начнётся в 19:00 31 августа. В программе - «16 детских песен», op.54 и «Детский альбом», op.39.





Концерт, который пройдёт сегодня в Большом Итальянском просвете, приурочен к Дню знаний, поэтому программа подобрана специально для детей. В концерте примут участие «KhutoretskayaConsort» под управлением Юлии Хуторецкой и известный петербургский композитор и музыкант Нина Карлссон.





Как сообщается в официальном пресс-релизе Эрмитажа, произведения, которые вошли в программу концерта, отличаются простотой выражения и ясностью музыкального языка. «Всё, что создал великий композитор, будь то балеты, оперы, симфонии или совсем маленькие песенки и пьески для детей, отличает неповторимое звучание и безграничный талант», отмечают организаторы.





Ранее мы писали, что Государственный Эрмитаж расширил один из основных экскурсионных маршрутов: маршрут №2 дополнится залами постоянной экспозиции Отдела Востока. Посетители могут теперь посетить выставки, посвященные искусству Византии, Ближнего Востока и Османской империи.



