Бэнкси купил корабль и спасает на нём африканских мигрантов

Судно раскрашено в ярко-розовый цвет в стиле работ художника, рассказала The Guardian.

Корабль, названный «Луиза Мишель» в честь французской революционерки и анархистки, уже совершил свой первый рейс и вывез из Северной Африки 89 человек. Их планируется доставить в Европу и передать береговой охране.





Капитаном корабля является женщина по имени Пиа Клемп, а в экипаж входят активисты, уже имели опыт работы в поисково-спасательных операциях. Сама Клемп неоднократно командовала подобными судами, на её счету несколько тысяч спасённых жизней.





Капитан призналась журналистам, что сам Бэнкси на судне не был, ограничившись только финансовым участием. Но инициатива такой акции исходила именно от него - ещё в прошлом году он предложил ей свою помощь в спасении мигрантов.

«Луиза Мишель» имеет весьма узнаваемый и оригинальный дизайн. Один из бортов корабля украшает копия рисунка Бэнкси «Девочка с шаром», но вместо шара она держит спасательный круг в виде сердечка.



