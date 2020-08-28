Национальная электронная библиотека выпустила мобильное приложение «Свет»

Оно научит школьников читать легко и с удовольствием, обещает официальный паблик Российской государственной библиотеки

Сообщается, что приложение выпущено специально к учебному году и будет содержать лучшие образцы мировой литературы. Позже в приложении появятся фильмы и спектакли, контент будет тщательно отбираться и рекомендоваться сотрудниками Российской государственной библиотеки и приглашёнными экспертами в области литературы, педагогики и искусства.





Создатели приложения обещают, что в нём можно будет не просто прочитать книгу, а узнать историю её создания, посмотреть различные кино- и сценические постановки по ней. А полученные знания можно будет проверить с помощью увлекательного теста.





По мнению разработчиков, новый проект поможет школьникам проводить досуг не только с пользой, но и с удовольствием. Уже известно, что в библиотеку приложения загружены произведения Шекспира, Чехова, Ахматова, Лермонтова, Гумилёва, и она будет постоянно пополняться и дорабатываться.





Мобильное приложение «Свет» было разработано при поддержке Министерства культуры РФ. Сейчас оно доступно только на App Store, но уже скоро появится и в Google Play.



