Роберт Паттинсон расскажет Вконтакте о съёмках у Нолана

Эксклюзивное интервью с актёрами фильма «Довод» анонсировали в пресс-службе соцсети.

Сообщается, что кроме Паттинсона, в беседе примет участие Джон Дэвид Вашингтон - он сыграл в триллере роль Протагониста. Паттинсону досталась роль сотрудника британских спецслужб.





В интервью проекта #VKLive артисты расскажут, использовал ли режиссёр Кристофер Нолан компьютерную графику, а также опишут самые необычные места съёмок. Из анонса, размещённого компанией, можно сделать вывод, что сюжет фильма с его многочисленными временными парадоксами был настолько сложен, что его не сразу поняли даже исполнители главных ролей.





Сообщается, что интервью с Паттинсоном и Вашингтоном можно будет посмотреть 28 августа в 21:00 по московскому времени. Оно будет опубликовано в официальном сообществе кинокомпании Warner Bros.





Напомним, мировая премьера научно-фантастического боевика Нолана «Довод» состоялась 26 августа. В российский прокат лента о секретном агенте должна выйти 3 сентября, но из-за закрытых в ряде регионов кинотеатрах посмотреть его смогут не все.



